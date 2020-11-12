Санкт-Петербург, , 17:07 — REGNUM Пожилой мужчина выжил после падения на пути Петербургского метрополитена на станции «Ладожская» четвертой («оранжевой») ветки. Об этом 12 ноября рассказали в пресс-службе метрополитена.

Вагон метро Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, падение человека на пути произошло в 15:39 мск на «Ладожской». Из-за ЧП движение осуществлялось только от станции «Площадь Александра Невского» до станции «Спасская».

"В 15:59 пассажир извлечен из-под состава. Мужчина жив, движение по Линии 4 осуществляется в полном объеме», — подчеркнули в пресс-службе.

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