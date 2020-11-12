Вологда, , 16:51 — REGNUM Так называемый профсоюз «Альянс врачей» устроил провокацию в роддоме в Вологде, подвергнув угрозе здоровье пациенток, новорожденных детей и персонала, сообщает сетевое издание Nation News.

Организатором новой провокации была глава альянса Анастасия Васильева, личный офтальмолог блогера Алексея Навального. Акция проводилось под видом «передачи СИЗ» и «профсоюзного контроля».

Главврач роддома Марина Курапова позже пожаловалась, что незваные гости устроили скандал, вели себя вызывающе и нагло, а также сами нарушали требования к посещению лечебных учреждений во время пандемии. Только после вызова Росгвардии соратники Анастасии Васильевой спешно покинули роддом, а потом их задержали.

Случившееся вызвало резкое осуждение в Сети. В частности, журналист и блогер Илиас Меркури в своем Telegram-канале заявил о том, что «Альянс врачей» ради хайпа и пятиминутных роликов готов подвергать опасности пациентов роддома и больниц. В этом, по его словам, редкое лицемерие, ведь сами «врачи"-участники так называемого профсоюза игнорируют особые протоколы работы и плюют на борьбу с коронавирусом и особый режим работы лечебных заведений.

Эта провокация стала далеко не первой. В апреле «профсоюз» под предлогом передачи перчаток и масок нагрянул в Окуловку. Тогда Анастасия Васильева и ее спутники, помимо прочего, нарушали и введенный режим самоизоляции.

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