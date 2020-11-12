Варшава, , 16:30 — REGNUM Пресс-секретарь варшавской полиции Сильвестр Марчак сообщил, что в результате стычек демонстрантов и полицейских, произошедших в ходе шествия в честь Дня независимости Польши 11 ноября, задержаны более 300 участников акции. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Представитель полиции сообщил, что сотням задержанных грозит наказание за активное и агрессивное сопротивление правоохранителям, а также за применение насилия против сотрудников полиции.

«В общей сложности в ходе беспорядков было опознано более 700 человек. Подавляющее большинство — хулиганы, связанные с движениями футбольных фанатов», — отметил он.

Напомним, на незаконном мероприятии 11 ноября в Варшаве полиция применила слезоточивый газ против участников марша. По словам министра МВД, некоторые участники акции вели себя агрессивно, бросали в стражей порядка камни, а также запустили фейерверки в квартиру одного из домов, мимо которого проходил марш, в связи с чем в жилом помещении случился пожар.