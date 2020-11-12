Каир, , 15:59 — REGNUM На юге Синая разбился вертолёт. По данным телеканала Sky News Arabia, инцидент произошёл сегодня, 12 ноября.

Как сообщил агентству AFP источник в Израиле, в результате погибли семь человек — пятеро американских военнослужащих из миротворческого контингента, а также гражданин Франции и гражданин Чехии.

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Сообщается, что причиной крушения стала техническая неисправность.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года вертолёт потерпел крушение в округе Нарок в Кении.