Санкт-Петербург, , 16:25 — REGNUM На «оранжевой» ветке метро в Санкт-Петербурге поезда идут только до «Спасской», на станции «Ладожская» человек упал на пути. Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе метрополитена.

Рельсы метрополитена Дарья Антонова © ИА REGNUM

На четвертой «оранжевой» ветке с 15:39 мск движение по осуществляется на участке от станции «Площадь Александра Невского» до станции «Спасская».

"На станции «Ладожская» произошло падение пассажира на путь. Работают аварийно-спасательные подразделения метрополитена», — уточнили в метрополитене.