Нижний Новгород, , 15:33 — REGNUM Пенсионерка из Нижегородской области перевела 1 млн 382 тысячи рублей на счета мошенника, представившегося гражданином Великобритании. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

69-летняя пострадавшая рассказала полицейским о том, что познакомилась с 60-летним «британцем» в одной из социальных сетей и переписывалась с ним в течение восьми месяцев.

За это время новый знакомый рассказал ей о своих семейных проблемах, решением которых, по его словам, стало бы бракосочетание с женщиной, не являющейся англичанкой.

После этого он сделал нижегородке предложение и попросил ее перевести деньги «в приют в качестве благотворительной помощи, что подтвердит намерения на свадьбу». Пожилая женщина просьбу выполнила.

Следствию удалось установить, что банковские счета, на которые поступили переводы от пострадавшей пенсионерки, зарегистрированы на территории России.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Если преступника удастся вычислить и задержать, то ему будет грозить лишение свободы на срок до 10 лет.