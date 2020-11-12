Чебоксары, , 14:59 — REGNUM В Чувашии возбуждено новое уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора казённого учреждения «Чувашупрдор», которое является подведомственным министерству транспорта республики. Его подозревают в превышении полномочий, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Правоохранители полагают, что в ноябре 2019 года подозреваемый, работая замдиректора «Чувашупрдора» и являясь куратором строительства дороги в деревне Тегешево Урмарского района, необоснованно перечислил подрядчику более 2,8 млн рублей бюджетных средств. По версии следствия, фигурант уголовного дела достоверно знал, что в документах подрядной организации были указаны ложные сведения о выполнении дорожных работ.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на бывшего замдиректора «Чувашупрдора» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). По версии следственного управления, фигурант уголовного дела подписал документы о выполнении части ремонтных работ на дороге Чебоксары — Сурское, при этом сам не выезжал на объект и достоверно знал, что в документах подрядчика указаны ложные сведения о проведении части работ. Ущерб оценивается в 1,5 млн рублей.

Уголовные дела соединены в одно производство. Расследование продолжается.

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