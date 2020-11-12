Казань, , 15:26 — REGNUM В казанской школе №12 произошел конфликт среди учеников пятого класса. По данным администрации школы, одна из учениц кинула в одноклассника ручкой, а тот в ответ облил рюкзак девочки чаем, сообщает «Татар-информ». После уроков в школу пришла мать пострадавшей и устроила самосуд. Видеокадры из класса опубликованы в соцсетях.

Удалось установить, что инцидент произошел накануне, 11 ноября. Женщина, которая является членом родительского комитета, не получив разрешение на вход в здание от администрации школы или классного руководителя, прошла в образовательное учреждение. На кадрах видно, как она кричит на обидчика дочери, при этом сама девочка облила одноклассника с головы до ног газировкой.

В школе создали конфликтную комиссию, в которую вошли директор, его заместитель, классный руководитель детей и педагог-психолог. Урегулировать конфликт между сторонами удалось, родители претензий друг к другу не имеют. Классному руководителю и сторожу школы объявили выговор, т. к. нахождение родителей в учебном заведении запрещено правилами.

Министерство образование республики потребовало от всех школ усилить контроль на входе и провести родительские собрания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, учащихся школы № 21 города Альметьевска в Татарии не кормили обедами с 1 по 9 октября 2020 г. Это произошло в связи с увольнением из школы всех поваров с октября. К настоящему моменту горячее питание в школе № 21 возобновлено. Прокурорская проверка в школе № 21 Альметьевска была проведена в ответ на жалобы родителей, появившиеся в соцсетях.

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