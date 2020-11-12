Кызыл, , 14:22 — REGNUM Стражи порядка в столице Тувы Кызыла задержали подозреваемых в угона десяти автомобилей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, фигурантами уголовного дела стали двое молодых людей 17 и 18 лет. Старший является студентом профессионального училища.

Первое преступление произошло в ночь на 28 сентября. Неизвестные вскрыли дверь и угнали ВАЗ 2114, стоявший во дворе многоэтажного дома. В салоне машины также находилось портмоне с 7 тыс. рублей. Таким образом угонщики похитили ещё девять машин отечественного производства.

«Злоумышленники, как правило, выбирали автомобили, необорудованные охранными сигнализациями и совершали преступления в ночное время в неосвещенных дворах многоэтажных домов», — отметили в министерстве.

Личности подозреваемых удалось установить в рамках расследования уголовного дела. Студента также подозревают в угоне ещё одной машины при помощи 16-летнего подростка. Машины были найдены и возвращены владельцам.

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