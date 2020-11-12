Воронеж, , 14:03 — REGNUM Рядовой срочной службы Антон Макаров, подозреваемый в убийстве троих человек на военном аэродроме «Балтимор» в Воронеже 9 ноября, отказался от дачи показаний. Об этом журналистам сообщила его адвокат Яна Горюнова.

«В настоящий момент мы с ним показания на даем, мы воспользовались статьей 51 Конституции России, потому что он находится в стрессовом состоянии», — цитирует защитника ТАСС. По словам Горюновой, её подзащитный будет давать показания после того, как «придёт в себя».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, рано утром 9 ноября на аэродроме «Балтимор» в Воронеже рядовой срочной службы убил троих сослуживцев, ещё одного военнослужащего ранил. Затем он скрылся, но был задержан полицией спустя несколько часов. Военные объяснили тройное убийство на «Балтиморе» нервным срывом. 11 ноября Воронежский гарнизонный военный суд отправил Макарова под стражу до 8 января 2021 года.

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