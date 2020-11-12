Воронеж, , 13:59 — REGNUM Подозреваемый в убийстве троих военнослужащих на военном аэродроме в Воронеже Антон Макаров отказался давать показания. Об этом 12 ноября сообщила его адвокат Яна Горюнова.

«В настоящий момент мы с ним показания на даём, мы воспользовались статьёй 51 Конституции России, потому что он находится в стрессовом состоянии», — цитирует её ТАСС.

Она рассказала, что как только его состояние стабилизируется, он начнёт давать показания.

Как сообщало ИА REGNUM, рано утром 9 ноября на аэродроме «Балтимор» в Воронеже рядовой срочной службы убил троих сослуживцев, в том числе офицера, ещё одного военнослужащего ранил. Затем он скрылся. Его задержала полиция спустя несколько часов. Военные объяснили тройное убийство на «Балтиморе» нервным срывом.

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