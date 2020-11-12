Тбилиси, , 14:00 — REGNUM Подпольную нарколабораторию выявили сотрудники полиции в одной из съемных квартир в Тбилиси. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба МВД Грузии.

По данным ведомства, при обыске в квартире изъяли 2,3 килограмма мефедрона, стоимость которого на черном рынке оценивается в размере 1,2 млн лари или $360 тыс. Также правоохранители изъяли оборудование и химические препараты, необходимые для изготовления наркотического вещества.

В квартире проживает 27-летняя гражданка Казахстана. Ее обвиняют в содержании лаборатории, изготовлении наркотиков и их распространении. За девушкой ранее было установлено видеонаблюдение. Как заявляют в полиции, правоохранители получили кадры, как велось изготовление наркотика и процесс его реализации через систему тайников.

Сообщается, что обвиняемой грозит лишение свободы сроком до 11 лет.