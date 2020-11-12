Уфа, , 13:34 — REGNUM Грузовик съехал в кювет на «тещином языке» в Башкирии. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, дорожное происшествие произошло 11 ноября на автотрассе Белорецк — Уфа. Грузовик Валдай съехал в кювет, а поскольку на «тещином языке» нет связи, то у водителя не было возможности дозвониться до сотрудников экстренных служб.

Отмечается, что спасатели узнали о произошедшем из сообщений в социальных сетях и срочно выехали на помощь.

Сообщается, что ДТП произошло из-за того, что водитель не принял во внимание погодные условия. В этом происшествии никто не пострадал. Спасатели извлекли автомобиль на дорогу.

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