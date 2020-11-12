Краснодар, , 13:28 — REGNUM Женщина накинулась с молотком на проходившего мимо второклассника на улице рядом со школой в Краснодаре. Мальчика отбили от агрессивной женщины случайная прохожая и старшеклассник. Инцидент произошёл 10 ноября, о нём сообщил в своём телеграм канале глава Краснодара Евгений Первышов.

«Узнал, что позавчера возле лицея №4 бывшая завкафедрой педиатрии Медакадемии напала с молотком на второклассника и стала затаскивать его в подъезд. За ребенка вступилась случайная прохожая, молоток сумел вырвать одиннадцатиклассник. Жители и руководство лицея говорят, что на следующий день женщина продолжала ходить возле школы, кидалась на детей», — написал Первышов.

По информации главы города, на агрессивное поведение женщины уже не раз жаловались и её соседи. Однако реакции со стороны участкового пока нет, психиатрическое освидетельствование не проводилось.

«Уже обратился в полицию с просьбой отреагировать на ситуацию и принять меры. Ситуация будет под личным контролем. Речь идёт о безопасности детей. Обязательно нужно рассмотреть деятельность тех, кто не обращал внимание на просьбы жителей о помощи», — уточнил глава города.