Новосибирск, , 13:27 — REGNUM После обнаружения трупа 39-летнего осуждённого в колонии особого режима в селе Раисино Убинского района Новосибирской области проводится выездная проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

«На место происшествия выехал Куйбышевский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях и прокурор Убинского района, — уточнили в ведомстве. — Сотрудники прокуратуры на месте происшествия организовали работу следственно-оперативной группы из сотрудников следственного управления СКР и главного управления МВД России по Новосибирской области. Проведен осмотр места происшествия, трупа, освидетельствование осуждённых, изъяты образцы одежды, крови. Старший следователь Барабинского межрайонного следственного отдела регионального СКР возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)».

Результаты расследования и проверки взяты исполняющим обязанности прокурора Новосибирской области Борисом Крыловым на личный контроль.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 11 ноября в новосибирской исправительной колонии было обнаружено тело заключённого.

Читайте также: В ГУФСИН Новосибирской области прокомментировали убийство осуждённого