Норильск, Красноярский край, , 13:15 — REGNUM По факту разлива нефтепродуктов на автодороге Норильск — Кайеркан организована проверка, сообщили ИА REGNUM 12 ноября в прокуратуре Красноярского края.

Проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды, промышленной безопасности и дорожной деятельности проводит прокуратура города Норильска. По имеющейся информации, разлив произошёл в районе Надеждинского металлургического завода.

На место происшествия выехал прокурор Норильска.

Установлено, что дизельное топливо разлилось из принадлежащего АО «Таймырская топливная компания» бензовоза АТЗ Урал. Свыше 2 тонн топлива вылилось на проезжую часть.

Последствия инцидента устраняет «Таймырская топливная компания».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года стало известно, что Федеральная служба по надзору в сфере природопользования выявила в деятельности «Таймырской топливной компании» 116 нарушений законодательства.

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