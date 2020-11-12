Москва, , 12:19 — REGNUM Повторные тестирования футболистов сборной России Антона Заболотного, Александра Ерохина и Даниила Лесового не выявили у них коронавируса. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба команды.

Отмечается, что игроки сдавали тесты в лаборатории федерального Медико-биологического агентства.

«Все тесты отрицательные», — говорится в сообщении.

Медицинский штаб национальной команды сейчас решает с УЕФА вопрос об участии футболистов в ближайших играх сборной России.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября Заболотный, Ерохин и Лесовой сдали тесты, которые дали сомнительный результат.

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