Ярославль, , 12:18 — REGNUM В Ярославской области вновь выросло количество новых выявленных случаев коронавируса, в очередной раз поставлен максимум по числу заражений за сутки — 169. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Статистика Информационный центр по коронавирусу в России

Ещё один человек скончался, количество умерших за время пандемии в регионе достигло 69 человек. На инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона госпитализировано 1932 человека (1894 сутками ранее). Новых выздоровевших за сутки 250.

Власти региона призывают ярославцев соблюдать правила гигиены и ограничения, введённые для сдерживания эпидемии.

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