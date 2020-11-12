Самара, , 12:18 — REGNUM Сотрудника полиции, подозреваемого в причинении вреда здоровью гражданину, заключили по стражу в Самарской области. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, в ночь на 31 октября текущего года в кафе г. Отрадный несколько мужчин во время драки нанесли телесные повреждения различной степени тяжести 33-летнему мужчине. Еще у одного потерпевшего в больнице были выявлены ушибы спины.

По данному факту в отношении полицейского было возбуждено уголовное дело по признакам причинения вреда здоровью средней тяжести, которое было совершено группой лиц. Сообщается, что 11 ноября текущего года фигурант уголовного дела был заключен под стражу.

Расследование дела продолжается. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. Все участники конфликта уже установлены. Квалификация действиям других лиц будет дана после того, как буду получены результаты судебно — медицинских экспертиз.

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