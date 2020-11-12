Иркутск, , 11:50 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 608 человек, причём 16 из них скончались за последние сутки. Об этом 12 ноября сообщает региональный оперативный штаб региона.

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Ещё 127 человек (+2 за сутки) с подтверждённым SARS-CoV-2 скончались от заболеваний, не связанных с коронавирусом. Общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 27 551 человек (+261 за последние сутки). Госпитализирован 4631 пациент (-23 за последние сутки). Выздоровели 21 469 пациентов (+273 за сутки).

Как уже сообщало ИА REGNUM, 18 человек скончались от COVID-19 накануне, 11 ноября. Аналогичный «рекорд» с 18 погибшими пациентами Приангарье поставило 6 ноября и 10 ноября. А на 9 ноября число умерших достигло 556 человек, 12 человек скончались за одни сутки.

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