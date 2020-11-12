Петропавловск-Камчатский, , 11:49 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском суд вынес обвинительный приговор в отношении 34-летней женщины, которая похитила денежные средства в сумме 2,7 млн рублей. Её приговорили к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

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Работая в логистической компании менеджером она присваивала себе деньги, полученные за оказанные услуги. Когда же наступил срок передачи выручки в центральный офис во Владивостоке она отправила работодателю конверт с бумагой. После проведения ревизии и полиграфического исследования менеджера обратилась в полицию с явкой с повинной.

В суде она пояснила, что испытывала материальные трудности, поэтому и похищала деньги.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магнитогорске Челябинской области сотрудник полиции задержан за кражи из магазина. Следователи считают, что преступление он совершал в июне-сентябре. В одном из сетевых магазинов страж порядка воровал продукты питания и другие товары.