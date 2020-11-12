Амстердам, , 11:48 — REGNUM В Нидерландах полицейские проверяют информацию о стрельбе у здания посольства Саудовской Аравии в Гааге. Об этом 12 ноября говорится в заявлении, опубликованном на странице правоохранительных органов в Twitter.

«Незадолго до 06:00 (12 ноября 08:00 мск) мы получили информацию о стрельбе у здания в Гааге. Пострадавших нет. Мы проводим расследование», — говорится в сообщении.

Как сообщают местные СМИ, по указанному адресу находится здание посольства Саудовской Аравии.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в Саудовской Аравии на кладбище города Джидда в ходе церемонии, посвященной годовщине окончания Первой мировой войны, произошел взрыв, пострадали люди.

Министерство иностранных дел Франции осудило «гнусную атаку» в Джидде.

Читайте также: Граждан Франции призвали быть «максимально осторожными» в Саудовской Аравии