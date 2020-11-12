Ярославль, 12 ноября 2020, 11:46 — REGNUM Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подписал указ об обязательной самоизоляции для жителей старше 65 лет. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Работающие граждане старше 65 лет, выбравшие режим самоизоляции, смогут получить больничный с 12 по 25 ноября. Назначение пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином не потребует заполнения документов. Оплата больничного листа придет гражданам напрямую из средств фонда социального страхования в течение 7 дней с момента поступления реестра сведений от работодателя.
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