Ярославль, , 11:46 — REGNUM Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подписал указ об обязательной самоизоляции для жителей старше 65 лет. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Миронов Yarregion.ru

«Покидать место проживания или пребывания можно будет только для обращения за медицинской помощью, при прямой угрозе жизни и здоровью, для приобретения товаров и услуг (в ближайшей доступности) и для выгула домашних животных. Подписал соответствующий указ. Такое решение продиктовано в первую очередь заботой о людях старшего поколения, которые находятся сейчас в группе риска», — сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Работающие граждане старше 65 лет, выбравшие режим самоизоляции, смогут получить больничный с 12 по 25 ноября. Назначение пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином не потребует заполнения документов. Оплата больничного листа придет гражданам напрямую из средств фонда социального страхования в течение 7 дней с момента поступления реестра сведений от работодателя.

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