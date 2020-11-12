Архангельск, , 11:44 — REGNUM Строительство детского сада в Архангельске вылилось в уголовное дело — при расходовании бюджетных средств выявлены факты оплаты невыполненных работ, завышения цен на некоторое оборудование и закупленные канцелярские товары. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Архангельской области и НАО.

«Были выявлены нарушения по исполнению объема и качества работ, в том числе по оснащению детского сада оборудованием, имеющим худшие характеристики и низкую стоимость, приемке и оплате оборудования, стоимость которого завышена в разы по сравнению со средней рыночной ценой, а также непоставке части оборудования, на общую сумму не менее 2 млн.400 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупно размере»).

Муниципальный контракт стоимостью 150 млн рублей на строительство детского сада был заключен в рамках нацпроекта «Демография».