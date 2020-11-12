Лодейное Поле, Ленинградская область, , 11:43 — REGNUM В Ленинградской области с помощью вертолета и вездеходов разыскивают опасного преступника. Скрываясь от правоохранительных органов, он ранил оперативника. Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Ленобласти поджигатель, скрываясь от полиции ранил оперативника Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Как рассказали в ведомстве, ранним утром 12 ноября в поселке Доможирово Лодейнопольского района Ленобласти сотрудники уголовного розыска проводили оперативные мероприятия в рамках уголовного дела, возбужденного 1 ноября по факту поджога автомобиля УАЗ в деревне Александровщина.

Около пяти часов утра полицейские застали подозреваемого в поджоге машины на месте совершения нового, еще более опасного преступления. Мужчина обливал горючей смесью жилой дом, в котором находились люди, и собирался его поджечь.

Как только злоумышленник заметил за собой слежку, он попытался скрыться, дважды выстрелив из травматического пистолета в сторону полицейских. В результате чего один из оперативников получил ранение, а преступнику удалось скрыться.

«В настоящее время на розыск беглеца брошен личный состав местной полиции. Также задействованы сотрудники полка патрульно-постовой службы полиции ГУ МВД России. С учетом заболоченности местности в районе поисков, по обращению руководства Главка правительством Ленинградской области предоставлены несколько вездеходов, а также планируется, если позволит погода, поднять в воздух вертолет», — уточнили в Главке МВД.

Правоохранительным органам удалось установить личность злоумышленника — это ранее судимый за самоуправство 29-летний житель Бокситогорска Сергей Кравченко.

Сотрудники полиции просят жителей помочь поймать злоумышленника, и в случае наличия какой-либо информации о разыскиваемом, просят сообщить по телефонам: 8−813−64−400−50, 8−999−045−31−50.