Улан-Удэ, 12 ноября 2020, 11:38 — REGNUM Специалисты Роспотребнадзора по Бурятии исследуют объекты окружающей среды на наличие коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления, обследуются пробы сточной воды, смывов с поверхностей различных объектов.
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Всего к настоящему времени 348 исследований.
«Положительные находки обнаружены в 2 образцах смывов с поверхностей объектов окружающей среды, что составляет 0,5% от общего числа исследованных проб», — отметили в ведомстве.
Напомним, ранее сотрудники Роспотребнадзора в Ростовской области обнаружили коронавирусную инфекцию в сточных водах, пассажирском транспорте и магазинах. При этом после санитарной обработки вирус повторно выявлен не был.
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