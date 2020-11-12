Улан-Удэ, , 11:38 — REGNUM Специалисты Роспотребнадзора по Бурятии исследуют объекты окружающей среды на наличие коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления, обследуются пробы сточной воды, смывов с поверхностей различных объектов.

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Всего к настоящему времени 348 исследований.

«Положительные находки обнаружены в 2 образцах смывов с поверхностей объектов окружающей среды, что составляет 0,5% от общего числа исследованных проб», — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее сотрудники Роспотребнадзора в Ростовской области обнаружили коронавирусную инфекцию в сточных водах, пассажирском транспорте и магазинах. При этом после санитарной обработки вирус повторно выявлен не был.

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