Варшава, , 11:38 — REGNUM В ходе Марша независимости, который 11 ноября состоялся в столице Польши, в результате столкновения с его участниками из числа хулиганствующих элементов пострадали 35 сотрудников полиции. Об этом 12 ноября заявил на пресс-конференции представитель полиции Варшавы Сильвестр Марчак.

«35 полицейских получили ранения», — рассказал он, добавив, что ряд пострадавших получили травмы головы, позвоночника, а также переломы, некоторые из них все ещё пребывают в медучреждениях.

Кроме того, Марчак отметил, что сотрудники полиции предпринимали «решительные действия» по отношению к «хулиганам», и уточнил, что бросаемые в правоохранителей камни и файеры были «реальной угрозой для жизни и здоровья».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября текущего года в Варшаве, несмотря на ограничения из-за пандемии коронавируса, собрались участники традиционного Марша независимости, который проводится ими по поводу отмечаемого в эту дату Дня независимости Польши. Позднее акция вылилась в столкновения с правоохранителями, которые стали применять перцовый газ и гладкоствольное оружие.