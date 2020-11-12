Горно-Алтайск, , 11:27 — REGNUM Синоптики прогнозируют ухудшение погоды на территории Республики Алтай к вечеру 12 ноября и в ночь на 13-е. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, ветер местами усилится до 17−22 метров в секунду, а в горах будет достигать практически ураганных значений — до 32 метров в секунду.

Спасатели предупредили о возможных происшествиях, связанных с падением слабозакреплённых конструкций и деревьев, обрывами линии электропередач и авариями на трансформаторных подстанциях. Возможны также крупные пожары.

«При усилении ветра по возможности переждите непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями», — рекомендуют в управлении.

Предельную осторожность также необходимо соблюдать водителям. От дальних поездок жителей и гостей республики призвали воздержаться совсем.