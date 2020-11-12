Соледар, ДНР, , 10:49 — REGNUM Украинские формирования нанесли миномётный удар по району села Ленинское на юге ДНР. Об этом сообщили 12 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«В 03:20 вооружённые силы Украины открыли огонь в направлении села Ленинское, выпущено 12 мин калибром 82 мм», — сказано в сообщении.

В представительстве отметили, что огонь вёлся со стороны подконтрольного Киеву села Водяное.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки зафиксированы три обстрела территории ДНР со стороны ВСУ.

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