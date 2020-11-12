Соледар, ДНР, 12 ноября 2020, 10:49 — REGNUM Украинские формирования нанесли миномётный удар по району села Ленинское на юге ДНР. Об этом сообщили 12 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
В представительстве отметили, что огонь вёлся со стороны подконтрольного Киеву села Водяное.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки зафиксированы три обстрела территории ДНР со стороны ВСУ.
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