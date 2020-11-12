Ростов-на-Дону, , 10:47 — REGNUM В Ростовской области на трассе Ростов — Таганрог — граница с Украиной произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом ИА REGNUMА сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария случилась днём 11 ноября в Неклиновском районе. По предварительным данным, на 71 километре автодороги Ростов — Таганрог — граница с Украиной водитель превысил скорость движения, не справился с управлением, и автомобиль съехал с дороги. Машина «Лада Приора» опрокинулась. В результате ДТП пассажир легкового автомобиля погиб на месте происшествия, водитель скончался по пути в больницу.

По факту аварии начата проверка.