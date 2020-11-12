Находка, Приморский край, , 10:38 — REGNUM В Находке Приморья местные жители вышли на стихийный митинг к детской поликлинике на улице Дзержинского, 5 в связи с перепрофилированием лечебного учреждения под инфекционный центр для больных COVID-19 и ОРВИ.

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Люди протестуют против такого решения — уже с 16 ноября в поликлинике не будут принимать детей. Родителей не устраивает перенос медучреждения в неподготовленное помещение малой площади.

В минздраве заверяют, что переезд на оказании медпомощи детям не скажется, но врачи и жители с этим не согласны.

«У нас прекрасное физиоотделение, проводится реабилитация детей с ограниченными возможностями, лечение ЛОР-патологий, диагностика различных нарушений. Сейчас это всё пойдёт под нож. Мы откатимся. Я прошу прекратить этот вандализм. Ведь работу правительства оценивают по их отношению к детям и старикам», — цитирует медработника ИА PrimaMedia.

По словам министра здравоохранения Приморья Анастасии Худченко, открытие амбулаторных инфекционных центров в крупных городах Приморья вызвано сложной эпидобстановкой и продиктовано рекомендациями Минздрава РФ.

«Инфекционный центр, который нацелен оказывать помощь больным с признаками инфекционных заболеваний, температурой, в том числе коронавирусной инфекцией, должен иметь отдельный вход для пациентов, а также соответствовать требованиям работы с инфекционными больными. В связи с этим было принято решение временно переоборудовать филиал детской поликлиники под АИЦ по адресу: ул. Дзержинского, 5. Временно детская поликлиника будет перенесена на бульвар Энтузиастов, 5. Там есть пустующие пригодные помещения. Персонал поликлиники будет работать в прежнем режиме, на оказании медицинской помощи пациентам этот переезд не скажется», — объяснила министр.

Общественность считает, что в Находке много пустующих зданий для организации таких центров, а в предоставленной замене нет пригодных помещений для ведения приёма особых детей.

С начала роста эпидемиологической угрозы амбулаторно-поликлиническая служба Находкинской городской больницы работает в авральном режиме. С 23 октября терапевты и педиатры отработали более трёх тысяч вызов. Случалось, что медики выезжали на вызова более 250 раз в сутки.

«Открытие амбулаторного поликлинического центра позволит пациентам с температурой и респираторной симптоматикой обратиться напрямую к врачу, сдать анализ, рентген лёгких, получить лист назначения лечения», — добавили в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, группа медицинских работников из Костромской областной клинической больницы имени Королёва жалуется на нарушение трудовых прав и утверждает, что заражённых новой коронавирусной инфекцией в больнице кладут в общие реанимационные отделения и палаты, где лечатся другие тяжелобольные пациенты.