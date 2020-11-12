Владимир, , 10:26 — REGNUM Подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков ликвидировали сотрудники ФСБ России на территории Владимирской области, об этом сообщил центр общественных связей ФСБ 12 ноября. Продукция производилась «с целью их незаконного сбыта через нелегальные интернет-магазины».

Подпольная лаборатория располагалось в частном доме. На месте оперативники обнаружили и изъяли не менее 950 литров наркосодержащей жидкости, около 9,3 кг наркотиков, а также лабораторная посуда и оборудование, различные химические вещества, весы, упаковочный материал. С поличным, при производстве наркотиков задержаны трое человек.

Следственным отделением УФСБ России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК России («Производство наркотических средств в особо крупном размере»), задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в ЦОС ФСБ России.