Тарбагатайский район, Бурятия, , 10:21 — REGNUM Прокуратура в Тарбагатайском районе Бурятии провела проверку по фактам нарушения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, с жалобами к ним обратились шесть человек.

Выяснилось, что ранее они получили дома в селе Нижний Саянтуй, которые экспертиза признала непригодными для эксплуатации.

«Конструктивные элементы строений имеют дефекты, несущие опасность для жизнедеятельности человека», — отметили в прокуратуре.

В связи с этим районный прокурор обратился в суд с требованием обязать Минсоцзащиты региона предоставить сиротам пригодное для проживания жильё. Районный суд Улан-Удэ удовлетворил три иска, отказав по остальным. Сотрудники прокуратуры оспорили это решение. В результате Верховный суд Бурятии согласился с доводами истца и отменил решение суда первой инстанции.

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