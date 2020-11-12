Городищенский район, Волгоградская область, , 10:22 — REGNUM Житель Городищенского района задержан по подозрению в вымогательстве. 44-летний мужчина, угрожая расправой, требовал у знакомого проценты за уже выплаченный долг, сумма которого возросла в 10 раз, сообщили ИА REGNUM 12 ноября в пресс-службе регионального УМВД.

Подозреваемый несколько лет назад одолжил 47-летнему волгоградцу 150 тысяч рублей. Заёмщик выплатил деньги, но злоумышленник потребовал с него проценты, утверждая, что сумма долга возросла в 10 раз. Мужчина передал вымогателю 1,5 млн рублей, а затем стал получать по телефону и через третьих лиц угрозы физической расправы. Подозреваемый потребовал отдать ему ещё 310 тысяч рублей, потерпевший обратился в полицию, передача денег проходила уже под контролем оперативников.

Во время обысков в доме злоумышленника обнаружено около 40 долговых расписок от других должников, изъяты банковские карты, на которые поступали денежные средства. Возбуждено уголовное дело, мужчина заключён под стражу.