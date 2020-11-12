Манила, , 10:11 — REGNUM Работа общественного транспорта на центральном острове Филиппин Лусон и в столице страны — Маниле — парализована из-за обрушившегося на островное государство тайфуна «Вамко». Об этом 12 ноября сообщает агентство Reuters.

Уточняется, что в результате того, что тайфун вызвал проливные дожди и наводнения, в Маниле также не работают аэропорты и морской порт и приостановлена работа государственных учреждений.

Кроме того, указывается, что ряд районов столицы Филиппин оказались из-за стихийного бедствия подтоплены, и их жители вынуждены спасаться на крышах домов. При этом, согласно предварительным данным, из-за удара тайфуна погиб один человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что распоряжение о введении в американском штате Флорида в связи с приближающимся к его берегам ураганом «Эта» режима чрезвычайной ситуации (ЧС) отдал президент США Дональд Трамп