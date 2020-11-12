Валуйки, Белгородская область, , 09:57 — REGNUM 62-летний индивидуальный предприниматель погиб под колёсами грузовика в городе Валуйки Белгородской области. Мужчину задавил автомобиль, покатившийся назад, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Бизнесмен 31 октября 2020 года приехал на КамАЗе на производственный комплекс ООО «Лабазъ». Во время разгрузки зерна автомобиль начал движение и наехал на стоящего позади водителя. Мужчина погиб на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело. Следствие считает, что сотрудником предприятия не были обеспечены правила безопасности на разгрузочной площадке. Изучается документация, назначен комплекс судебных экспертиз.