Сургут, Югра, , 09:54 — REGNUM В Сургуте в течение суток найдены три тела с признаками отравления синтетическим наркотиком. По факту организована процессуальная проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Установлено, что ночью 10 ноября в квартире одного из домов по улице Губкина обнаружены тела 25-летнего мужчины и 21-летней девушки. Днём в подъезде одного из домов по улице Университетская обнаружено тело 34-летнего мужчины. У всех троих наблюдаются признаки отравления наркотиками.

Следствием устанавливается источник распространения синтетического наркотика. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.