Ярославль, 12 ноября 2020, 09:47 — REGNUM 11 ноября после тяжёлой болезни ушел из жизни заместитель главного врача по травматологии и ортопедии больницы скорой помощи имени Соловьева Александр Джурко. Об этом сообщает официальный сайт больницы.
Александру Джурко было 60 лет. Александр Дмитриевич окончил Ярославский медицинский институт по специальности «Лечебное дело», прошел обучение в аспирантуре и более 20 лет трудился на кафедре травматологии и ортопедии Ярославской медицинской академии.
С 2010 года Джурко занимал должность заместителя главного врача по травматологии и ортопедии ГАУЗ ЯО «Клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева».
О причинах смерти больница не сообщает. Прощание с Александром Дмитриевичем пройдет 13 ноября.
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