Астрахань, , 09:32 — REGNUM Трое участников организованной группы признаны виновными в незаконном приобретении, хранении, перевозке и продаже особо ценных водных биологических ресурсов — икры осетровых рыб. Своими действиями преступники нанесли ущерб государству в почти три миллиона рублей. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СКР 11 ноября.

Как установлено судом и следствием, 46-летняя местная жительница создала организованную преступную группу, в которую вошла ее 24-летняя дочь и двое знакомых мужчин, один из них на данный момент находится в розыске. В 2018—2019 годах участники группы незаконно приобретали икру рыб осетровых видов, хранили ее в подысканных помещениях, перевозили в Москву для дальнейшего сбыта, подыскивали покупателей. Так, в конце 2018 года преступники незаконно приобрели свыше 4,6 кг свежей икры рыб осетровых пород, в марте 2019 года — свыше 20,7 кг. Икру засаливали и фасовали, хранили в одном из домов по улице Тютчева города Астрахани.

Двое обвиняемых были задержаны 7 марта 2019 года в Енотаевском районе области по пути следования в Москву. В автомобиле у них нашли 42 банки икры, а при обысках по месту жительства одного из участников ОПГ, объявленного в розыск, обнаружено 4,6 кг икры. Ущерб, причиненный преступниками федеральным рыбным запасам Российской Федерации, оценивается в сумму свыше 2,7 млн рублей.

Приговором суда женщине и ее дочери назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима каждой, мужчине в виде пяти лет. Кроме того, им назначены штрафы в размере от 200 до 500 тысяч рублей.