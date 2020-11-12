Закаменский район, , 09:15 — REGNUM В Закаменском районе Бурятии возбуждено уголовное дело против местного жителя за заведомо ложный донос. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, в конце октября 28-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о грабеже.

По его словам, вечером на улице его избили три молодых человека и похитили сотовый телефон. Однако правоохранители установили, что телефона у «пострадавшего» не было уже несколько месяцев.

«Неработающий сельчанин всю ночь распивал спиртные напитки и боялся вернуться домой. Как мужчина пояснил полицейским, таким образом он предполагал избежать разбирательств с супругой», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что его предупредили об ответственности за заведомо ложный донос. Теперь ему грозит до трёх лет лишения свободы.

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