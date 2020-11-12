Докузпаринский район, , 08:59 — REGNUM В Дагестане произошло ДТП, в котором погиб ребенок. Его вместе с матерью и сестрой сбила автомашина, за рулем которой находился сотрудник ДПС. Инцидент произошел 10 ноября около 19:00 неподалеку от села Авадан Докузпаринского района, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

В настоящее время виновник аварии задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Из подробностей ДТП известно, что трехлетний мальчик скончался на месте, а его 30-летняя мать и четырехлетняя сестра с различными телесными повреждениями доставлены в больницу.