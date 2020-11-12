Медногорск, Оренбургская область, , 08:51 — REGNUM В Медногорске Оренбургской области госпитализирован семилетний школьник. Ребёнок отравился угарным газом, сообщили 12 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, мальчика в горбольницу доставила из населенного пункта служба скорой помощи. Как утверждает отец школьника, во время работы печи в доме не до конца была открыта заслонка дымохода.

В настоящее время жизни и здоровья ребенка угрозы нет. По факту отравления полиция проводит проверку.