Лондон, , 08:55 — REGNUM Сотрудники отдела по борьбе с терроризмом привлечены к расследованию инцидента в лондонском районе Эдмонтон, сообщили в полиции города. Там 11 ноября автомобиль протаранил полицейский участок.

Расследованием занимаются полицейские, но при участии сотрудников антитеррористического отдела, отмечено в заявлении правоохранителей.

По данным полиции, вечером 11 ноября в здание полицейского участка на Фор-стрит врезался автомобиль. Управлявший им 40-летний мужчина вышел из машины, облил её бензином и поджёг. Его задержали и поместили под стражу.

Пострадавших в ходе инцидента не было.

Читайте также: В Лондоне полицейский участок протаранен автомобилем