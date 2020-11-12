Вашингтон, , 08:29 — REGNUM Распоряжение о введении в американском штате Флорида в связи с приближающимся к его берегам ураганом «Эта» режима чрезвычайной ситуации (ЧС) отдал президент США Дональд Трамп. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба Белого дома.

«Сегодня президент Дональд Трамп объявил, что в штате Флорида сложилась чрезвычайная ситуация, и приказал (оказать) федеральную помощь в дополнение к усилиям штата по реагированию на аварийные ситуации, возникшие в результате урагана «Эта», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, согласно этому же распоряжению, американское Федеральное агентство по ЧС должно вести координацию всех действий, которые направлены на оказание необходимой помощи населению и сведение ущерба к минимуму.

Как передавало ИА REGNUM, 11 ноября американский Национальный центр по наблюдению за ураганами сообщил об усилении шторма «Эта» в Мексиканском заливе до урагана.