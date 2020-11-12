Южно-Сахалинск, , 08:26 — REGNUM В Южно-Сахалинске найден автомобиль депутата городской думы Александра Анистратова, на котором скрылся его похититель.

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Неизвестный мужчина похитил Анистратова утром 11 ноября. Угрожая ножом он связал народного избранника и увёз на его же автомобиле за город. Сообщалось, что там с Анистратовым состоялся серьёзный разговор. После чего похититель отпустил депутата, а сам скрылся на его машине. В этот же день Анистратов написал заявление в полицию.

Угнанный автомобиль удалось обнаружить возле гаражей в одном из районов Южно-Сахалинске. В машине сохранились личные вещи, но исчезли деньги, об этом сам Анистратов рассказал РИА «Сахалин-Курилы».

Похитителя Анистратова ищут с помощью системы «Умный город».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске вынесен приговор четырём местным жителям, которых обвиняли в похищении человека и вымогательстве 100 млн рублей. Они получили от восьми до 12 лет лишения свободы.