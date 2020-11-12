Горно-Алтайск, , 08:23 — REGNUM В Республике Алтай вновь регистрируют летальные случаи среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за последние сутки скончались два человека — 65-летний житель Улаганского района и 67-летний житель Горно-Алтайска.

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"У них были диагностированы коронавирусная инфекция, коронавирусная пневмония, а также другие формы сопутствующих заболеваний», — отметили в оперштабе.

Таким образом, всего за время эпидемии в республике умерли 75 носителей коронавируса. При этом причиной смерти 69 из них стал COVID-19, остальные шесть скончались по иным причинам.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикованазвала Республику Алтай в числе регионов с наибольшим числом заболевших на 100 тыс. населения.

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