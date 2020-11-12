Улан-Удэ, , 08:13 — REGNUM В Бурятии зарегистрированы очередные летальные случаи среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки от COVID-19 скончались восемь человек.

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Таким образом, всего в республике за время эпидемии умерли 267 носителей. Отмечается, что у всех имелись тяжёлые сопутствующие патологии.

Тем временем за сутки выявлено 236 новых случаев заражения, а общее число подтверждённых диагнозов составило 14 366. Из числа инфицированных к настоящему времени выздоровели от COVID-19 9308 человек. В стационарах остаются 2203 пациента.

«В отделениях реанимации находятся 109 пациентов (из них старше 65 лет — 47), на ИВЛ 54 пациента (из них старше 65 — 30), в том числе на неинвазивной ИВЛ — 31… Занятость коечного фонда составляет 83,2%», — добавили в оперштабе.

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