Тюмень, , 08:11 — REGNUM В Тюмени в отношении 31-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по факту намеренного заражения бывшей сожительницы ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Подозреваемому был известен его диагноз и он был предупреждён об уголовной ответственности. Ранее потерпевшая рассталась с фигурантом дела, однако решила возобновить отношения. После планового осмотра у неё выявили ВИЧ. Подозреваемый признался, что заражая девушку, решил ей отомстить за прошлый разрыв отношений. Потерпевшая обратилась в полицию.

В отношении ВИЧ-инфицированного тюменца возбуждено уголовное дело по статье 122 УК РФ («Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией»).