Улан-Удэ, , 08:07 — REGNUM В Бурятии скончался первый президент республики Леонид Потапов. Ему было 85 лет. Соболезнования родным и близким в связи с этим выразили в региональном правительстве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Леонид Васильевич посвятил свою жизнь Бурятии, за годы руководства регионом в самое тяжелое для нашего государства время добился поступательного развития республики по всем направлениям. И после сложения полномочий Президента Республики Бурятия продолжал трудиться на благо республики», — отметили в правительстве.

Добавим, Леонид Потапов родился в селе Уакит Баунтовского аймака Бурят-Монгольской АССР 4 июля 1935 года. Хорошо владел бурятским языком. Закончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «инженер-механик». Работал на вагоноремонтном заводе Улан-Удэ, с 1978 по 1987 годы был секретарём Бурятского обкома КПСС.

В апреле 1990 года стал первым секретарём, был также членом ЦК КПСС. В 1991 года избран председателем Верховного Совета республики. Спустя три года, в 1994 году одержал победу на выборах и стал первым президентом Бурятии. Сложил свои полномочия в 2007 году.