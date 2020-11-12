Новосибирск, , 07:03 — REGNUM По факту убийства в новосибирской колонии организована проверка. Об этом сообщили в ГУФСИН России по Новосибирской области.

«Сообщаем, что на почве личных неприязненных отношений между осуждёнными возник конфликт, в ходе которого одному из осуждённых нанесены травмы, несовместимые с жизнью, — уточнили ТАСС в ведомстве. — Сотрудниками учреждения на место происшествия была незамедлительно вызвана бригада скорой медицинской помощи, а также сотрудники правоохранительных органов. По данному факту проводится проверка».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в исправительной колонии в селе Раисино Убинского района Новосибирской области было обнаружено тело заключённого. Начата доследственная проверка.

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